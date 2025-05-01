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Запоріжжя під ударом дронів: зафіксовано понад 10 вибухів, є жертва (фото)

Ілюстративне фото: росіяни атакували Запоріжжя дронами 1 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 1 травня, завдала масованого дронового удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 22:07 Федоров повідомив, що місто перебуває під масованою атакою та закликав місцевих перебувати в укритті.

А вже станом на 22:29, за його, даними, по Запоріжжю було завдано понад 10 ударів безпілотниками.

"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі. Усі деталі встановлюються", - написав Федоров.

Оновлено о 22:40.

Федоров повідомив про одного пораненого внаслідок атаки.

"Надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце", - написав він.
 

 Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено о 22:53.

Федоров повідомив про першу жертву внаслідок російських ударів.

"61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя", - написав він.

Також за його словами, під завалами в одному з місць влучань є люди.

"Є люди під завалами. Є поранені", - зазначив він.

Наслідки атаки

Федоров також показав фото з наслідками влучання російських дронів у місті.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
 

Крім того, Федоров оприлюднив відео на місці одного з прильотів "Шахеда"

 

 

"Одна людина загинула. Щонайменше три людини поранено", - додав він.

 

Обстріли України

Варто нагадати, що минулої ночі російська армія атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. Загалом вдалось збити 74 дрони.

А вже сьогодні ввечері Російська Федерація запустила по території України декілька груп ударних безпілотників.

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ЗапоріжжяВійна в УкраїніАтака дронів