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Запорожье под ударом дронов: зафиксировано более 10 взрывов, есть жертва (фото)

Иллюстративное фото: россияне атаковали Запорожье дронами 1 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером четверга, 1 мая, нанесла массированный дроновой удар по городу Запорожье. Уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Около 22:07 Федоров сообщил, что город находится под массированной атакой и призвал местных находиться в укрытии.

А уже по состоянию на 22:29, по его данным, по Запорожью было нанесено более 10 ударов беспилотниками.

"Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошли несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", - написал Федоров.

Обновлено в 22:40.

Федоров сообщил об одном раненом в результате атаки.

"Поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место", - написал он.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обновлено в 22:53.

Федоров сообщил о первой жертве в результате российских ударов.

"61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Запорожья", - написал он.

Также по его словам, под завалами в одном из мест попаданий есть люди.

"Есть люди под завалами. Есть раненые", - отметил он.

Последствия атаки

Федоров также показал фото с последствиями попадания российских дронов в городе.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
 

Кроме того, Федоров обнародовал видео на месте одного из прилетов "Шахеда".

"Один человек погиб. По меньшей мере три человека ранены", - добавил он.

 

Обновлено 23:14

Количество пострадавших от вражеской атаки на Запорожье возросло до четырех. 

"Россияне попали по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям, объектам инфраструктуры. Предварительно есть люди под завалами", - написал Федоров.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обновлено 23:20

Федоров сообщил, что количество раненых в результате атаки возросло до семи.

Обстрелы Украины

Стоит напомнить, что минувшей ночью российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В общем удалось сбить 74 дрона.

А уже сегодня вечером Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников.

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ЗапорожьеВойна в УкраинеАтака дронов