Запоріжжя під атакою "Шахедів": є руйнування, щонайменше 10 людей постраждали

Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для міста Запоріжжя та області. А вже о 10:20 місцева влада повідомила, що через атаку дронів у Запоріжжі лунали вибухи.

"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці", - попередив Федоров.

Згодом він уточнив, що попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя.

"Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях", - написав він.

Водночас варто зауважити, що одночасно із Запоріжжям росіяни "Шахедами" атакують і місто Харків.