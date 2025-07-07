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Запоріжжя під атакою "Шахедів": є руйнування, щонайменше 10 людей постраждали

Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів" 7 липня ( facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці понеділка, 7 липня, дронами атакувала місто Запоріжжя та область. Вже відомо про щонайменше 10 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для міста Запоріжжя та області. А вже о 10:20 місцева влада повідомила, що через атаку дронів у Запоріжжі лунали вибухи.

"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці", - попередив Федоров.

Згодом він уточнив, що попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя. 

"Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях", - написав він.

Водночас варто зауважити, що одночасно із Запоріжжям росіяни "Шахедами" атакують і місто Харків.

Нічна атака РФ по Україні

Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.

Зокрема, у Києві, за попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування. А ось в Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.

А ось про наслідки атаки по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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