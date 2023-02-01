UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Запоріжжя дісталися цивільні, яких росіяни депортували з окупованої території

Фото: До Запоріжжя дісталися цивільні, яких росіяни депортували з окупованої території (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

До Запоріжжя змогли дістатись 10 цивільних, яких росіяни депортували з окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"45 днів тому росіяни закрили основний шлях евакуації для жителів в окупації. Натомість щотижня вони викладають у пропагандистських російських ЗМІ ролики про те, як депортують українців за межі окупації", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що людей звинувачують за проукраїнську позицію, допомогу силам спротиву та "диверсійну діяльність".

"На камеру їх майже без речей відправляють йти пішки 10 км "сірою зоною" в сторону підконтрольного українській владі Запоріжжя. Але поза камерами депортовані зникали безвісти. Ймовірно їх повертали в полон, змушували рити окопи, а можливо чинили над ними і гірші злочини"

Мер Мелітополя розповів, що вчора ввечері 10 депортованих людей все ж змогли врятуватися з полону. Вони йшли пішки по "дорозі життя", а українська сторона доставила їх до Запоріжжя.

Нагадаємо, що російські військові і досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись. Це триває від 19 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що росіяни не дають українцям виїжджати з окупації. Вони перетворили тимчасово захоплену територію на в'язницю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяМелітопольЗапорожская областьВійна в Україні