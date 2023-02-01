В Запорожье добрались гражданские, которых россияне депортировали с оккупированной территории

"45 дней назад россияне закрыли основной путь эвакуации для жителей в оккупации. В то же время еженедельно они преподают в пропагандистских российских СМИ ролики о том, как депортируют украинцев за пределы оккупации", - говорится в заявлении.

Федоров объяснил, что людей обвиняют в проукраинской позиции, помощи силам сопротивления и "диверсионной деятельности".

"На камеру их почти без вещей отправляют идти пешком 10 км "серой зоной" в сторону подконтрольного украинским властям Запорожья. Но вне камер депортированные пропадали без вести. Вероятно их возвращали в плен, заставляли рыть окопы, а возможно совершали над ними и худшие преступления"

Мэр Мелитополя рассказал, что вчера вечером 10 депортированных людей все же смогли спастись из плена. Они шли пешком по "дороге жизни", а украинская сторона доставила их в Запорожье.