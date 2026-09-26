У Запоріжжі зруйновано будинок та горить ринок: загинули жінки, серед постраждалих дитина

Цього ранку Федоров повідомив, що росіяни здійснили дронову атаку на місто.

"Російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів міста. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати двоє людей. Також є пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення", - йшлося у повідомленні.

Проте згодом з'ясувалося, що у зруйнованому будинку були четверо людей. Тіла двох жінок дістали з-під завалів без ознак життя, а 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік зазнали поранень.

Цю ж інформацію підтвердив глава Запорізької ОВА Семікін та висловив слова співчуття.

"Сьогодні в Запоріжжі ми втратили двох жінок - Людмилу та Василіну. Вони загинули під завалами будинку після російського удару. Росіяни відібрали у чоловіка дружину та матір, у його трирічного сина Артема - маму та бабусю. Цього не повернути. Не виправити. Не компенсувати. Щирі співчуття родині та близьким Людмили й Василіни", - йдеться у повідомленні.

Також він поінформував, що зранку під ворожий удар потрапив один із о років міста. На території об'єкта виникла пожежа.