У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня

"На жаль після того обстрілу який стався на початку січня поблизу з виробничим підприємством вчора в лікарні одна людина померла. За неї майже два тижні боролися лікарі, тому кількість жертв зросла", - сказав Федоров.

За його словами, все ще триває ліквідація наслідків обстрілу Запоріжжя за останній місяць. Також відомо, що 60 людей ще перебувають в лікарнях Запорізької області та Запоріжжя. Федоров зауважив, що після 20 вересня зросла кількість смертельних випадків після обстрілів Запорізької області.

"Кількість смертельних випадків після того, як ворог обстрілював масовано територію Запорізької області суттєво зросла після 20 вересня. З 20 вересня 69 людей було вбито після ворожих масованих ударів", - розповів Федоров.

Обстріл Запоріжжя 8 січня

Нагадаємо, у середу, 8 січня російська армія завдала авіаційного удару по Запоріжжю. Тоді у місті пролунали два вибухи.

Цікаво і те, що в Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".