У Запоріжжі зросла кількість жертв нічної атаки РФ

Кількість жертв атаки на Запоріжжя зросла до трьох. У лікарні померла тяжко поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя", - написав Федоров.

Таким чином кількість жертв зросла до трьох осіб. Федоров повідомив, що російська атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів.

За даними голови Запорізької ОВА, поранення отримали 12 людей. Серед постраждалих також є дитина.

"Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", - уточнив Федоров.