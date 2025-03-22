В Запорожье возросло количество жертв ночной атаки РФ
Количество жертв атаки на Запорожье возросло до трех. В больнице скончалась тяжело раненная женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
"Только что в больнице умерла 38-летняя женщина, которая получила сверхтяжелые ранения из-за ночной атаки россиян. Медики более 10 часов боролись за ее жизнь", - написал Федоров.
Таким образом количество жертв возросло до трех человек. Федоров сообщил, что российская атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы извлекли из-под завалов.
По данным главы Запорожской ОВА, ранения получили 12 человек. Среди пострадавших также есть ребенок.
"Две женщины и два мужчины с травмами средней тяжести. Младенец с контузией. Его состояние медики также оценивают, как средней тяжести", - уточнил Федоров.
Удар по Запорожью
Вечером 21 марта российские войска массированно атаковали Запорожье дронами. По данным местных властей, оккупанты выпустили по городу около 12 беспилотников.
В результате атаки в Запорожье зафиксированы попадания в нескольких локациях, возникли пожары. В городе разрушены жилые дома, повреждены общественные здания и транспорт.
Ночью спасатели завершили спасательные работы в Запорожье. От ГСЧС привлекалось 63 спасателя и 16 единиц техники.
Добавим, что в ночь на 22 марта оккупанты выпустили по Украине 179 дронов. Силы ПВО уничтожили сотню дронов, еще 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.
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