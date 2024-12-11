У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Запоріжжю 10 грудня зросла до дев'яти. Ще 22 людини постраждали, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Вже минула доба, як продовжується рятувальна операція. Вона наразі не закінчена, продовжується розбір завалів, бо під завалами ще перебувають наші мешканці", - розповів Федоров.
За його словами, ворожа атака по середмістю забрала уже 9 життів. Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений - 74-річний чоловік.
Також відомо про 22 постраждалих, серед них 5-річна дівчинка.
Нагадаємо, вчора, 10 грудня, російські терористи завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Пізніше глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що ворог поцілив по приватній лікарні, внаслідок чого будівлю медустанови було знищено і також було пошкоджено поруч розташовані будівлі.
Згідно з попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені 20 житлових та три нежитлові будинки. Також раніше повідомлялося про сімох загиблих та 22 постраждалих.
Вночі рятувальники на місці удару з-під завалів деблокували двох жінок, які перебували під уламками понад сім годин.
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