У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

"Вже минула доба, як продовжується рятувальна операція. Вона наразі не закінчена, продовжується розбір завалів, бо під завалами ще перебувають наші мешканці", - розповів Федоров.

За його словами, ворожа атака по середмістю забрала уже 9 життів. Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений - 74-річний чоловік.

Також відомо про 22 постраждалих, серед них 5-річна дівчинка.