У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл

"Ворог завдав за останні 2 години п'ять ракетних ударів по місту Запоріжжю. У більшості це цивільна інфраструктура. Зараз є інформація, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація - три людини загинули. 13 осіб доставлено до нашої лікарні, з яких чотири перебувають у важкому стані", - розповів Федоров.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/mvs_ukraine)

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено промислову інфраструктуру. Рятувальники лише нещодавно отримали доступ до об'єктів, оскільки чекали закінчення повітряної тривоги.

Федоров уточнив, що спочатку було два ракетні удари, і потім, через 40 хвилин, у це ж місце прилетіли нові ракети, щойно почали працювати рятувальники та поліцейські. Серед постраждалих - два журналісти.

Поки що точно оцінити масштаби руйнувань немає можливості, додав Федоров.

Оновлено 18:48

У Запоріжжі під час обстрілу зазнала поранень кореспондент "Укрінформу" Ольга Звонарьова.

Як пише "Укрінформ", жінка отримала поранення в ногу, її оперують.