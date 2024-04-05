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В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела

Фото: в Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате атаки количество погибших возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в эфире телемарафона и "Укринформ".

"Враг нанес за последние 2 часа пять ракетных ударов по городу Запорожью. В большинстве это гражданская инфраструктура. Сейчас есть информация, что повреждены по меньшей мере три многоэтажки, по меньшей мере 10 частных домов. К сожалению, есть погибшие. Последняя информация - три человека погибли. 13 лиц доставлено в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Федоров. 

 

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/mvs_ukraine)

По его словам, в результате атаки также повреждена промышленная инфраструктура. Спасатели только недавно получили доступ к объектам, поскольку ждали окончания воздушной тревоги. 

Федоров уточнил, что сначала было два ракетных удара, и потом, через 40 минут, в то же место прилетели новые ракеты, как только начали работать спасатели и полицейские. Среди пострадавших - два журналиста.

Пока точно оценить масштабы разрушений нет возможности, добавил Федоров. 

Обновлено 18:48

В Запорожье во время обстрела получила ранения корреспондент "Укринформа" Ольга Звонарева.

Как пишет "Укринформ", женщина получила ранение в ногу, ее оперируют. 

Обновлено 19:32

В Запорожской ОВА сообщили, что известно уже о 19 пострадавших в результате ударов россиян по Запорожью. 

 

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 5 апреля, в около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

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