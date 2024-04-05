В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела

"Враг нанес за последние 2 часа пять ракетных ударов по городу Запорожью. В большинстве это гражданская инфраструктура. Сейчас есть информация, что повреждены по меньшей мере три многоэтажки, по меньшей мере 10 частных домов. К сожалению, есть погибшие. Последняя информация - три человека погибли. 13 лиц доставлено в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Федоров.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/mvs_ukraine)

По его словам, в результате атаки также повреждена промышленная инфраструктура. Спасатели только недавно получили доступ к объектам, поскольку ждали окончания воздушной тревоги.

Федоров уточнил, что сначала было два ракетных удара, и потом, через 40 минут, в то же место прилетели новые ракеты, как только начали работать спасатели и полицейские. Среди пострадавших - два журналиста.

Пока точно оценить масштабы разрушений нет возможности, добавил Федоров.

Обновлено 18:48

В Запорожье во время обстрела получила ранения корреспондент "Укринформа" Ольга Звонарева.

Как пишет "Укринформ", женщина получила ранение в ногу, ее оперируют.

Обновлено 19:32

В Запорожской ОВА сообщили, что известно уже о 19 пострадавших в результате ударов россиян по Запорожью.