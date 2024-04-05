В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате атаки количество погибших возросло до трех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в эфире телемарафона и "Укринформ".
"Враг нанес за последние 2 часа пять ракетных ударов по городу Запорожью. В большинстве это гражданская инфраструктура. Сейчас есть информация, что повреждены по меньшей мере три многоэтажки, по меньшей мере 10 частных домов. К сожалению, есть погибшие. Последняя информация - три человека погибли. 13 лиц доставлено в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Федоров.
Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/mvs_ukraine)
По его словам, в результате атаки также повреждена промышленная инфраструктура. Спасатели только недавно получили доступ к объектам, поскольку ждали окончания воздушной тревоги.
Федоров уточнил, что сначала было два ракетных удара, и потом, через 40 минут, в то же место прилетели новые ракеты, как только начали работать спасатели и полицейские. Среди пострадавших - два журналиста.
Пока точно оценить масштабы разрушений нет возможности, добавил Федоров.
Обновлено 18:48
В Запорожье во время обстрела получила ранения корреспондент "Укринформа" Ольга Звонарева.
Как пишет "Укринформ", женщина получила ранение в ногу, ее оперируют.
Обновлено 19:32
В Запорожской ОВА сообщили, что известно уже о 19 пострадавших в результате ударов россиян по Запорожью.
Напомним, сегодня, 5 апреля, в около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.
Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.
Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.
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