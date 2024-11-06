У Запоріжжі знову зросла кількість жертв через обстріл росіян

"На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою", - розповів він.

Крім того, за його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя.

"Двоє людей - 44-річна жінка та 44-річний чоловік - у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній", - зазначив Федоров.