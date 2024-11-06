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У Запоріжжі знову зросла кількість жертв через обстріл росіян

Фото: у Запоріжжі знову зросла кількість жертв через обстріл РФ 5 листопада (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі вже вісім жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

"На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою", - розповів він.

Крім того, за його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя. 

"Двоє людей - 44-річна жінка та 44-річний чоловік - у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній", - зазначив Федоров.

Обстріл Запоріжжя

Вранці 5 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя. Спочатку повідомлялося про шість загиблих та дев'ятьох постраждалих.

Пізніше кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 осіб, потім - до 23 людей. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. До цього було відомо про сімох загиблих та 25 постраждалих.

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