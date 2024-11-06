В Запорожье снова возросло количество жертв из-за обстрела россиян

В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. В настоящее время уже восемь жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелой", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья.
"Два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее", - отметил Федоров.
Утром 5 ноября российские войска обстреляли Запорожье. Первоначально сообщалось про шесть погибших и девяти пострадавших.
Позже количество раненых в Запорожье возросло до 16 человек, потом - до 23 людей. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. До этого было известно про семерых погибших и 25 пострадавших.
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