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В Запорожье снова возросло количество жертв из-за обстрела россиян

Фото: в Запорожье снова возросло количество жертв из-за обстрела РФ 5 ноября (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. В настоящее время уже восемь жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелой", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья.

"Два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее", - отметил Федоров.

Обстрел Запорожья

Утром 5 ноября российские войска обстреляли Запорожье. Первоначально сообщалось про шесть погибших и девяти пострадавших.

Позже количество раненых в Запорожье возросло до 16 человек, потом - до 23 людей. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. До этого было известно про семерых погибших и 25 пострадавших.

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