У Запоріжжі знову пролунали вибухи: що відомо

Вибухи було чутно у прямому ефірі телемарафону під час розповіді журналістів про ситуацію в Запорізької області.

Дані про чергову ракетну атаку міста підтвердив і голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Увага! Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях!" - написав він в Telegram.