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У Запоріжжі знову пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Запоріжжі знову пролунали вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 6 жовтня, у Запоріжжі знову пролунали одразу два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вибухи було чутно у прямому ефірі телемарафону під час розповіді журналістів про ситуацію в Запорізької області.

Дані про чергову ракетну атаку міста підтвердив і голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Увага! Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях!" - написав він в Telegram.

Нагадаємо, 6 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. 7 ракет влучили у багатоповерхівки.

Наразі відомо про двох жертв та 10 постраждалих. Під завалами ще залишаються люди.

Також рятувальники показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 6 жовтня.

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Запоріжжя