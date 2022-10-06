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В Запорожье снова раздались взрывы: что известно

Фото: в Запорожье снова раздались взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 6 октября, в Запорожье снова прогремели сразу два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Взрывы были слышны в прямом эфире телемарафона во время рассказа журналистов о ситуации в Запорожской области.

Данные об очередной ракетной атаке города подтвердил и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Внимание! Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.

Напомним, 6 октября оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 7 ракет попали в многоэтажки.

На данный момент известно о двух жертвах и 10 пострадавших. Под завалами еще остаются люди. Также спасатели показали последствия ракетного удара по Запорожью в ночь на 6 октября.

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Запорожье