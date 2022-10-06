В Запорожье снова раздались взрывы: что известно

В четверг, 6 октября, в Запорожье снова прогремели сразу два взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Взрывы были слышны в прямом эфире телемарафона во время рассказа журналистов о ситуации в Запорожской области.
Данные об очередной ракетной атаке города подтвердил и глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Внимание! Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.
Напомним, 6 октября оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 7 ракет попали в многоэтажки.
На данный момент известно о двух жертвах и 10 пострадавших. Под завалами еще остаются люди. Также спасатели показали последствия ракетного удара по Запорожью в ночь на 6 октября.
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