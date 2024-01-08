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У Запоріжжі змінили години продажу алкоголю

Понеділок 08 січня 2024 18:27
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У Запоріжжі змінили години продажу алкоголю Ілюстративне фото: у Запоріжжі змінили години продажу алкоголю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Запоріжжя збільшила час продажу алкоголю будь-якої міцності. Тепер придбати напої можна буде з 08:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку міську раду.

"На території Запорізької міської територіальної громади подовжено час продажу алкогольних напоїв", - сказано в повідомленні.

Відтепер продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв дозволено з 8.00 до 22.00 всім суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Однак у місті все ще діє заборона на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцям та особам, що мають зовнішні ознаки приналежності до військових формувань (військова форма, зброя, спецзасоби).

Нагадаємо, що раніше у Вінницькій області ввели обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Також час продажу алкогольних напоїв було звільнено у Львові - там це дозволено з 12:00 до 22:00.

Нагадаємо, з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.При цьому військовий стан в Україні знову продовжили в середині серпня, мінімум до 15 листопада.

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