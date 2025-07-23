На Запоріжжі збудували перший захисний антидроновий тунель на важливій прифронтовій трасі

Для чого потрібні антидронові тунелі

Антидроновий тунель - це розміщені на металоконструкціях сітки, які захищають ділянку від атаки безпілотників. Звичайний, або оптоволоконний FPV-дрон ворога може заплутатися у сітці, або здетонувати від удару об огорожу.

Збройним силам такі тунелі дозволяють безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. Для цивільних антидроновий тунель - можливість більш-менш безпечно переміщуватися в межах прифронтових територій. Оскільки росіяни, як відомо, атакують цивільні автомобілі не менше, ніж військову техніку.

Антидронові загородження активно створюються не тільки на Запоріжжі. У червні голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров заявив, що в Сумській області та у прикордонних громадах дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.