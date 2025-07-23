В Запорожье построили первый защитный антидроновый тоннель на важной прифронтовой трассе

Для чего нужны антидроновые туннели

Антидроновый тоннель - это размещенные на металлоконструкциях сетки, которые защищают участок от атаки беспилотников. Обычный или оптоволоконный FPV-дрон врага может запутаться в сетке, или сдетонировать от удара об ограждение.

Вооруженным силам такие туннели позволяют безопаснее перемещать личный состав, снаряжение и эвакуировать раненых. Для гражданских антидроновый тоннель - возможность более-менее безопасно перемещаться в пределах прифронтовых территорий. Поскольку россияне, как известно, атакуют гражданские автомобили не меньше, чем военную технику.

Антидроновые заграждения активно создаются не только в Запорожье. В июне глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров заявил, что в Сумской области и в приграничных громадах дороги будут закрывать антидроновыми сетками для усложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.

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