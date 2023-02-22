В Запоріжжі завтра відновлять роботу більшості маршрутів електротранспорту

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів", - повідомив Куртєв.

За його даними, починаючи з 23 лютого, у Запоріжжі працюватиме:

6 тролейбусних маршрутів - 3, 8, 9, 11, 14, 17;

6 трамвайних - 3, 10, 12, 14, 15, 16;

9 автобусних - 17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94.

Крім того, на маршрутах буде збільшено кількість працюючого електротранспорту, від 14, що працювали нині до 70 одиниць.

Час роботи муніципального транспорту: з 05.00 до 22.00.