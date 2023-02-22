В Запоріжжі завтра відновлять роботу більшості маршрутів електротранспорту

Завтра, 23 лютого, в Запоріжжі відновиться робота більшості маршрутів громадського електротранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів", - повідомив Куртєв.
За його даними, починаючи з 23 лютого, у Запоріжжі працюватиме:
Крім того, на маршрутах буде збільшено кількість працюючого електротранспорту, від 14, що працювали нині до 70 одиниць.
Час роботи муніципального транспорту: з 05.00 до 22.00.
Нагадаємо, днями повідомлялось, що в Запоріжжі поновлюють роботу зовнішнього освітлення.
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