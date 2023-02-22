В Запорожье завтра возобновят работу большинства маршрутов электротранспорта

Завтра, 23 февраля, в Запорожье возобновится работа большинства маршрутов общественного электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Советом обороны Запорожской области, по согласованию военных и представителей правоохранительных органов, принято решение о возобновлении в Запорожье работы ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов", - сообщил Куртев.
По его данным, начиная с 23 февраля, в Запорожье будет работать:
Кроме того, на маршрутах будет увеличено количество работающего электротранспорта, от 14 работавших сейчас до 70 единиц.
Время работы городского транспорта: с 05.00 до 22.00.
Напомним, на днях сообщалось, что в Запорожье возобновляют работу наружного освещения.
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