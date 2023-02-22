В Запорожье завтра возобновят работу большинства маршрутов электротранспорта

"Советом обороны Запорожской области, по согласованию военных и представителей правоохранительных органов, принято решение о возобновлении в Запорожье работы ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов", - сообщил Куртев.

По его данным, начиная с 23 февраля, в Запорожье будет работать:

6 троллейбусных маршрутов – 3, 8, 9, 11, 14, 17;

6 трамвайных – 3, 10, 12, 14, 15, 16;

9 автобусных – 17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94.

Кроме того, на маршрутах будет увеличено количество работающего электротранспорта, от 14 работавших сейчас до 70 единиц.

Время работы городского транспорта: с 05.00 до 22.00.