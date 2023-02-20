В Запоріжжі поновлюють роботу зовнішнього освітлення, - міськрада

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Відсьогодні в Запоріжжі світло на вулицях вмикатиметься із заходом сонця й вимикатиметься о 23:00, коли починає діяти комендантська година.

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи зовнішнього освітлення", - пише Куртєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вдались сьогодні по обстрілу Запорізької області. Пізніше в міськраді повідомили про удари по передмістю Запоріжжя. Руйнування та жертви уточнюються.

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