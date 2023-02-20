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В Запоріжжі поновлюють роботу зовнішнього освітлення, - міськрада

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Понеділок 20 лютого 2023 17:00
В Запоріжжі поновлюють роботу зовнішнього освітлення, - міськрада Фото: в Запоріжжі поновлюють роботу зовнішнього освітлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рада оборони Запорізької області прийняла рішення про поновлення роботи зовнішнього освітлення в Запоріжжі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи зовнішнього освітлення", - пише Куртєв.

Відсьогодні в Запоріжжі світло на вулицях вмикатиметься із заходом сонця й вимикатиметься о 23:00, коли починає діяти комендантська година.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вдались сьогодні по обстрілу Запорізької області. Пізніше в міськраді повідомили про удари по передмістю Запоріжжя. Руйнування та жертви уточнюються.

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