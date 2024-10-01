У Запоріжжі завершено пошукові роботи після ударів РФ: що відомо про наслідки

Рятувальники завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи у місті Запоріжжя, куди завдала удару РФ. Відомо про одного загиблого та 18 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, саном на 16:00 відомо, що загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, серед них 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники.
Також психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим.
"Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста", - сказано у повідомленні.
Сьогодні вранці російські окупанти завдали низки ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя.
За попередніми даними, терористи обстріляли місто авіабомбами.
Російська армія останнім часом почала завдавати регулярних ударів по місту Запоріжжя. Зокрема, вперше росіяни вдарили авіаційною бомбою по Запоріжжю в ніч на 23 вересня.
Також рано вранці 29 вересня атакували Запоріжжя КАБами. Окупанти використали, попередньо, близько 13 авіабомб. Атака принесла руйнування одразу у трьох районах міста.
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