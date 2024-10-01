В Запорожье завершены поисковые работы после ударов РФ: что известно о последствиях

По данным спасателей, саном на 16:00 известно, что погиб один человек, 18 человек получили ранения, в том числе 12-летний ребенок. Еще два человека спасли чрезвычайники.

Также психологи ГСЧС оказали помощь 28 пострадавшим.

"Спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей. Пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов в одном из районов города", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ряд ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.

По предварительным данным, террористы обстреляли город авиабомбами.

Обстрелы Запорожья

Российская армия в последнее время начала наносить регулярные удары по городу Запорожье. В частности, впервые россияне ударили авиационной бомбой по Запорожью в ночь на 23 сентября.

Также ранним утром 29 сентября атаковали Запорожье КАБами. Оккупанты использовали, предварительно, около 13 авиабомб. Атака принесла разрушение сразу в трёх районах города.

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