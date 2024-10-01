RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье завершены поисковые работы после ударов РФ: что известно о последствиях

Фото: последствия обстрела Запорожья 1 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Спасатели завершили поисковые и аварийно-спасательные работы в городе Запорожье, куда нанесла удар РФ. Известно об одном погибшем и 18 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, саном на 16:00 известно, что погиб один человек, 18 человек получили ранения, в том числе 12-летний ребенок. Еще два человека спасли чрезвычайники.

Также психологи ГСЧС оказали помощь 28 пострадавшим.

"Спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей. Пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов в одном из районов города", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ряд ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.

По предварительным данным, террористы обстреляли город авиабомбами.

Обстрелы Запорожья

Российская армия в последнее время начала наносить регулярные удары по городу Запорожье. В частности, впервые россияне ударили авиационной бомбой по Запорожью в ночь на 23 сентября.

Также ранним утром 29 сентября атаковали Запорожье КАБами. Оккупанты использовали, предварительно, около 13 авиабомб. Атака принесла разрушение сразу в трёх районах города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине