В Запоріжжі затримали агенток РФ. Одна з них записувала "дружні" розмови з бійцями ЗСУ

СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО. Крім того, одна з них вела "дружні" розмови з бійцями ЗСУ та "зливала" ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору дані українських захисників", - йдеться в повідомленні.
В Запоріжжі затримали двох агенток РФ (t.me/SBUkr)
Що відомо про затриманих?
Перша. Одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона "зливала" до фсб прізвища та номери телефонів своїх родичів - бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.
"Крім цього, під час "дружніх розмов" російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли", - розповіли в СБУ.
Друга. Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.
"За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті", - додали у відомстві.
Хто ці агентки?
За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник фсб.
У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ. Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.
Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомлялося, СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до Росії. Ними виявилися працівниця ліцею в Миколаєві та представник громадської організації у Запоріжжі, який раніше працював на колаборанта Кирила Стремоусова.
Також контррозвідники СБУ внаслідок багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ. Затримано російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецназівців СБУ.
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