В Запорожье задержали агенток РФ. Одна из них записывала "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ

"Злоумышленницы разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников", - говорится в сообщении.

В Запорожье задержали двух агенток РФ (t.me/SBUkr)

Что известно о задержанных?

Первая. Одна из фигуранток пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Также она "сливала" к ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их боевых сослуживцев, воюющих на передовой.

"Кроме этого, во время "дружеских разговоров" российская агентка записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы", - рассказали в СБУ.

Вторая. Другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

"За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте", - добавили в ведомстве.

Кто эти агентки?

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные о ВСУ. Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, СБУ задержала двух интернет-агитаторов российской разведки, которые призывали "присоединить" Запорожье и Николаев к России. Ими оказались работница лицея в Николаеве и представитель общественной организации в Запорожье, ранее работавший на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Также контрразведчики СБУ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализовали агентурную сеть ФСБ РФ. Задержаны российские агенты, готовившие теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.