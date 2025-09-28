У Запоріжжі вже 34 поранених внаслідок нічної атаки РФ: троє дітей в лікарні

Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя зросла до 34 осіб. У лікарні перебувають троє поранених дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Наразі три багатоповерхівки, які були пошкоджені внаслідок ракетної атаки, відключені від комунальних послуг.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок ворожих ударів ракетами та реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки і нежитлові будівлі.

За словами Федорова, шестеро поранених ушпиталені, у тому числі троє дітей. 28 людей - на амбулаторному лікуванні.

"До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя", - заявив він.

Обстріл України 28 вересня

Сьогодні росіяни випустили по Україні 595 дронів різних типів та 48 ракет, зокрема "Кинджали". Як відомо, всього по Україні вже відомо про 70 постраждалих, пошкоджено 100 цивільних об'єктів.

У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, серед жертв - 12-річна дівчинка. Поранення отримали 14 осіб.

Також відомо про понад 30 постраждалих у Київській області.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.