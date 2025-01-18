В Запоріжжі вже 10 поранених через атаку РФ. Є зниклі безвісти

В Запоріжжі кількість поранених через обстріл Росії 18 січня зросла до 10 людей. Також є зниклі безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Нацполіцію України.
"Кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару", - розповів Федоров.
Зокрема, за даними ОВА, вісім людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років, 48-річна жінка у важкому стані.
Зокрема, за даними Нацполіції, на території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.
"Двоє людей вважаються зниклими безвісти", - констатували у відомстві.
18 січня, о 6:00, окупанти завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.
Зокрема, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
До цього повідомлялось про двох поранених через атаку РФ по Запоріжжю. Пізніше кількість поранених почала зростати. Спочатку до шести людей, потім - до восьми.
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