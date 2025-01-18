В Запоріжжі вже 10 поранених через атаку РФ. Є зниклі безвісти

Обстріл Запоріжжя

18 січня, о 6:00, окупанти завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.

Зокрема, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

До цього повідомлялось про двох поранених через атаку РФ по Запоріжжю. Пізніше кількість поранених почала зростати. Спочатку до шести людей, потім - до восьми.

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