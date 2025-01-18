В Запорожье уже 10 раненых из-за атаки РФ. Есть пропавшие без вести

"Количество раненых возросло до 10. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара", - рассказал Федоров.

В частности, по данным ОВА, восемь человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет, 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В Запорожье есть пропавшие без вести

В частности, по данным Нацполиции, на территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства.

"Два человека считаются пропавшими без вести", - констатировали в ведомстве.