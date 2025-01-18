В Запорожье уже 10 раненых из-за атаки РФ. Есть пропавшие без вести

В Запорожье количество раненых из-за обстрела России 18 января возросло до 10 человек. Также есть пропавшие без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Нацполицию Украины.
"Количество раненых возросло до 10. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара", - рассказал Федоров.
В частности, по данным ОВА, восемь человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет, 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.
В частности, по данным Нацполиции, на территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства.
"Два человека считаются пропавшими без вести", - констатировали в ведомстве.
18 января, в 6:00, оккупанты нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья.
В частности, из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.
До этого сообщалось о двух раненых из-за атаки РФ по Запорожью. Позже количество раненых начало расти. Сначала до шести человек, затем - до восьми.
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