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В Запорожье уже 10 раненых из-за атаки РФ. Есть пропавшие без вести

Запорожье, Суббота 18 января 2025 09:45
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В Запорожье уже 10 раненых из-за атаки РФ. Есть пропавшие без вести Фото: в Запорожье уже 10 раненых из-за атаки РФ 18 января, есть пропавшие без вести (npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье количество раненых из-за обстрела России 18 января возросло до 10 человек. Также есть пропавшие без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Нацполицию Украины.

"Количество раненых возросло до 10. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара", - рассказал Федоров.

В частности, по данным ОВА, восемь человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет, 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В Запорожье есть пропавшие без вести

В частности, по данным Нацполиции, на территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства.

"Два человека считаются пропавшими без вести", - констатировали в ведомстве.

Обстрел Запорожья

18 января, в 6:00, оккупанты нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья.

В частности, из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.

До этого сообщалось о двух раненых из-за атаки РФ по Запорожью. Позже количество раненых начало расти. Сначала до шести человек, затем - до восьми.

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