У Запоріжжі ворожим ударом пошкоджено житлові будинки
Фото: ракетним ударом в Запоріжжі пошкоджено будинки (Getty Images)
Під час ракетного удару по Україні у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.
"У Запоріжжі ворожим ударом пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 грудня Україна знову опинилася під масованою атакою з боку Росії. Все що відомо про ситуацію в областях - читайте в матеріалі за посиланням.
Раніше британська розвідка попереджала про можливість ракетного обстрілу України до Нового року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.