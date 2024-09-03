У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару є загиблі та поранені, серед них діти

Чиновник уточнив, що обстріл був здійснений противником близько 23:00 у понеділок, 2 вересня.

"На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик", - розповів глава ОВА.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також чиновник розповів про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора ввечері у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної у Запорізькій області.

Незадовго перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування агресором балістики для ударів.