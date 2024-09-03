RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье в результате вечернего удара РФ есть погибшие и раненые, среди них дети

Фото: стали известны последствия ракетного удара РФ по Запорожью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского удара по Запорожью, совершенного врагом вчера поздно вечером, погибли два человека, и среди жертв есть ребенок. Также есть двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Чиновник уточнил, что обстрел был совершен противником около 23:00 в понедельник, 2 сентября.

"К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также чиновник рассказал о частичном разрушении здания в результате российского удара.

"Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вчера вечером в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной в Запорожской области.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения агрессором баллистики для ударов.

Ранее также сообщалось, что перед этим Запорожье подвергалось ракетному удару 27 августа. Тогда враг бил по городу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеРакетный удар