В Запорожье в результате вечернего удара РФ есть погибшие и раненые, среди них дети

В результате российского удара по Запорожью, совершенного врагом вчера поздно вечером, погибли два человека, и среди жертв есть ребенок. Также есть двое раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Чиновник уточнил, что обстрел был совершен противником около 23:00 в понедельник, 2 сентября.
"К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик", - рассказал глава ОВА.
Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.
Также чиновник рассказал о частичном разрушении здания в результате российского удара.
"Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом", - добавил он.
Напомним, вчера вечером в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной в Запорожской области.
Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения агрессором баллистики для ударов.
Ранее также сообщалось, что перед этим Запорожье подвергалось ракетному удару 27 августа. Тогда враг бил по городу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.
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