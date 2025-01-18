У Запоріжжі внаслідок ранкового удару РФ загинула людина, - ОВА

В Запоріжжі через сьогоднішній ранковий удар РФ балістикою по місту, загинула людина. Надзвичайники деблокували тіло чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Станом на зараз є підтверджена інформація щодо однієї загиблої людини внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу. ДСНС деблокували тіло чоловіка з-під завалів", - йдеться у повідомленні о 18:02.
Нагадаємо, що сьогодні близько шостої ранку ворог завдав два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.
Через атаку було частково зруйновано адміністративну будівлю одного з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний сектор.
Згодом стало відомо, що є поранені люди і їх кількість постійно зростала. Загалом, 10 людей отримали поранення. І як поінформував Федоров зараз, одна людина загинула.
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