В Запорожье в результате утреннего удара РФ погиб человек, - ОВА

Обстрел Запорожья 18 января

Напомним, что сегодня около шести утра враг нанес два ракетных удара по одному из районов Запорожья.

Из-за атаки было частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный сектор.

Впоследствии стало известно, что есть раненые люди и их количество постоянно росло. В общем, 10 человек получили ранения. И как проинформировал Федоров сейчас, один человек погиб.

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