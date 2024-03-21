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В Запоріжжі викрили "схему" для ухилянтів, затримали керівника МСЕК

Фото: в Запоріжжі викрили "схему" для ухилянтів, затримали керівника МСЕК (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі викрито керівника центру медико-соціальних експертиз (МСЕК), який допомагав ухилянтам отримати фіктивну групу інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності. Підшукував клієнтів та тримав з ними зв'язок її родич, який був у ролі посередника", - пише пресслужба.

Зазначається, що, наприклад, вартість направлення на військово-лікарську комісію становила 300 доларів, а отримання необхідного висновку - 3500. 

Вже 20 березня правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Загалом було вилучено: 

  • 1 млн доларів; 
  • 103 тисячі євро; 
  • 3,2 млн гривень; 
  • 2 кілограми психотропів; 
  • записи чорної бухгалтерії. 
 

Фото: в Запоріжжі викрили "схему" для ухилянтів, затримали керівника МСЕК (npu.gov.ua)

Одному із керівників центру було повідомлено про підозру за  ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 - зловживання впливом, а дії його посередника кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

"Продовжується збір доказової бази для притягнення всіх причетних до злочину осіб. Окрім того, після проведення експертиз та низки процесуальних заходів дії фігурантів можуть бути додатково кваліфіковані", - додає пресслужба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

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Запоріжжя