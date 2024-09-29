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У Запоріжжі відновили рух поїздів після ранкового удару РФ

Ілюстративне фото: у Запоріжжі відновили рух поїздів після ранкового удару РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська федерація 29 вересня завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як розповіли в компанії, залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії. Наразі йде робота над відновленням живлення.

"Тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Російська армія вранці неділі, 29 вересня, завдала удару КАБами по місту Запоріжжя. За попередніми даними, росіяни використали близько 13 авіабомб, влучання були у трьох районах міста.

Відомо, що внаслідок удару є постраждалі, а під завалами перебувають люди. Про жертви - не повідомлялось. Через пошкодження вокзалу довелося змінити рух поїздів по станції "Запоріжжя -1".

Про те, як після ранкового обстрілу виглядає Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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