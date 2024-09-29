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В Запорожье возобновили движение поездов после утреннего удара РФ

Иллюстративное фото: в Запорожье возобновили движение поездов после утреннего удара РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская федерация 29 сентября нанесла удар по зданию вокзала в городе Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как рассказали в компании, железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути. В настоящее время идет работа над восстановлением питания.

"Между тем все поезда в регионе двигаются под резервными тепловозами, это может генерировать незначительные задержки, но ни один рейс не отменен", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Российская армия утром воскресенья, 29 сентября, нанесла удар КАБ по городу Запорожье. По предварительным данным, россияне использовали около 13 авиабомб, попадания были в трех районах города.

Известно, что в результате удара пострадали, а под завалами находятся люди. О жертвах – не сообщалось. Из-за повреждения вокзала пришлось изменить движение поездов по станции "Запорожье -1".

О том, как после утреннего обстрела выглядит Запорожье – читайте в материале РБК-Украина.

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