В Запоріжжі трапились два вибухи. Жителів просять залишатись в укриттях

У Запоріжжі у суботу, 4 березня, повідомляють про два вибухи. У регіоні, як і в половині областей України, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"Були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - написав він.

Відзначимо, що, починаючи з 13.14, в частині регіонів України лунає повітряна тривога.

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Ворог не полишає мети залякати мирне населення", - йдеться в Telegram .

В Запорізькій ОВА закликали перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"У Запоріжжі пролунали два вибухи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 4 березня, російські війська обстріляли населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема лише за сьогодні, вже загинули двоє людей, ще одна поранена.

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