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В Запоріжжі трапились два вибухи. Жителів просять залишатись в укриттях

Фото: у Запоріжжі пролунали два вибухи 4 березня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі у суботу, 4 березня, повідомляють про два вибухи. У регіоні, як і в половині областей України, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Запоріжжі пролунали два вибухи", - йдеться в повідомленні.

В Запорізькій ОВА закликали перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Ворог не полишає мети залякати мирне населення", - йдеться в Telegram.

Відзначимо, що, починаючи з 13.14, в частині регіонів України лунає повітряна тривога.

Оновлено 13.34. За даними місцевих ЗМІ, у деяких районах Запоріжжя зникла електрика.

Оновлено 13.51. В Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

Оновлено 14.00. За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни обстріляли с. Мар'ївка у Запорізькому районі.

"Були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - написав він.

Нагадаємо, у суботу, 4 березня, російські війська обстріляли населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема лише за сьогодні, вже загинули двоє людей, ще одна поранена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запоріжжявибухи