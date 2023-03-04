В Запорожье произошли два взрыва. Жителей просят оставаться в укрытиях

В Запорожье в субботу, 4 марта, сообщают о двух взрывах. В регионе, как и в половине областей Украины, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Отметим, что начиная с 13.14, в части регионов Украины раздается воздушная тревога.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Враг не оставляет цели запугать мирное население", - говорится в Telegram .

В Запорожской ОВА призвали находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"В Запорожье прогремели два взрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 4 марта, российские войска обстреляли населенные пункты Запорожской области, находящиеся на линии огня. В частности только за сегодня, уже погибли два человека, еще один ранен.

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