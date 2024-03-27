У Запоріжжі, Ужгороді та частині Рівненської області визначилися, коли відключать опалення

У Запоріжжі відповідне рішення виконавчого комітету було прийнято з урахуванням зростання середньодобової температури повітря вище 8 градусів тепла протягом трьох діб.

Для жителів Запоріжжя 29 березня стане останнім днем у цьому опалювальному сезоні, коли буде нараховуватися плата за тепло.

Ужгород завершить опалювальний сезон 1 квітня. За потреби опалювальний період продовжать у закладах охорони здоров’я та освіти.

Тим часом опалення у двох громадах Рівненської області вирішили завершити опалювальний сезон 30 та 31 березня. Йдеться про Дубровицьку та Клесівську громади. Також у Корецькій та Крупецькій громадах припинили подавати тепло у школи через канікули.