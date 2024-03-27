У Запоріжжі, Ужгороді та частині Рівненської області визначилися, коли відключать опалення

Опалювальний сезон Запоріжжя завершує у п'ятницю, 29 березня. У частині Рівненської області опалення відключать 30 та 31 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва у Telegram, Ужгородську міськраду у Facebook та Рівненську ОВА.
У Запоріжжі відповідне рішення виконавчого комітету було прийнято з урахуванням зростання середньодобової температури повітря вище 8 градусів тепла протягом трьох діб.
Для жителів Запоріжжя 29 березня стане останнім днем у цьому опалювальному сезоні, коли буде нараховуватися плата за тепло.
Ужгород завершить опалювальний сезон 1 квітня. За потреби опалювальний період продовжать у закладах охорони здоров’я та освіти.
Тим часом опалення у двох громадах Рівненської області вирішили завершити опалювальний сезон 30 та 31 березня. Йдеться про Дубровицьку та Клесівську громади. Також у Корецькій та Крупецькій громадах припинили подавати тепло у школи через канікули.
Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.
Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнуть у Львові та Миколаєві. У Києву опалюваний сезон також завершиться завтра.
У Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.
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