В Запорожье, Ужгороде и части Ровенской области определились, когда отключат отопление

Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram, Ужгородский горсовет в Facebook и Ровенскую ОВА.
В Запорожье соответствующее решение исполнительного комитета было принято с учетом роста среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов тепла в течение трех суток.
Для жителей Запорожья 29 марта станет последним днем в этом отопительном сезоне, когда будет начисляться плата за тепло.
Ужгород завершит отопительный сезон 1 апреля. При необходимости отопительный период продлят в учреждениях здравоохранения и образования.
Тем временем отопление в двух общинах Ровенской области решили завершить отопительный сезон 30 и 31 марта. Речь идет о Дубровицкой и Клесовской общинах. Также в Корецкой и Крупецкой общинах перестали подавать тепло в школы из-за каникул.
Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.
Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление будет выключено во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон также завершится завтра.
В Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.
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