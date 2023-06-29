У Запоріжжі розпочинаються спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС

"Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області", - йдеться у заяві.

Чиновник зазначив, що через заходи можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

"Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитися до деяких незручностей", - закликав він.

В ОВА уточнили, що метою спеціальних навчань є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

"Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматись від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", - розповів Малашко.

Що саме відбуватиметься

Глава ОВА зазначив, що сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "Увага всім!"

Крім того, повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації буде здійснено у додатку на телефоні "Тривога" через передачу сигналу "Радіаційна небезпека".

"Почувши його, терміново увімкніть радіо або телевізор (місцеві канали) і прослухайте повідомлення державних органів влади", - пояснив він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти готують теракт на ЗАЕС із викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Додамо, що, за словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, війська РФ додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

При цьому США не фіксують готовність РФ застосувати ядерну зброю або підірвати Запорізьку АЕС.

Більше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.