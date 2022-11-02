У Запоріжжі розпочинається опалювальний сезон: хто отримає тепло першим

"Якщо у вашій оселі на цей час поки що немає тепла, будь ласка, не хвилюйтеся. Це повʼязано з тим, що запуск котелень відбувається поступово і спочатку здійснюється прогрів мереж, а вже потім тепло йде до будинків і закладів", - йдеться у повідомленні.

За словами Куртєва, найпершими його отримують ті будівлі, які знаходяться ближче до котелень. Більша ж частина батарей у місті стануть теплими завтра у другій половині дня. Сам процес запуску опалення триватиме до 5 листопада.

Куртєв попередив, що під час пуску опалення у будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, можуть виникати аварійні ситуації. Такий прецедент вже трапився у двох підʼїздах однієї з понівечених ракетою багатоповерхівок.

"Але прошу вас не панікувати. Запорізькі комунальники - це герої, які завжди перебувають у повній готовності, які завжди приходять на допомогу і які нікого не залишають без уваги. Так було і сьогодні - на ліквідацію аварійної ситуації ремонтники виїхали одразу ж, як тільки отримали відповідний сигнал", - додав секретар міськради.