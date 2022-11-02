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В Запорожье начинается отопительный сезон: кто получит тепло первым

Фото: В Запорожье начинается отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 2 ноября, в Запорожье начался отопительный сезон. Запуск отопления производится в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Если в вашем доме на данный момент пока нет тепла, пожалуйста, не волнуйтесь. Это связано с тем, что запуск котельных происходит постепенно и сначала осуществляется прогрев сетей, а уже потом тепло идет в дома и заведения", - говорится в сообщении. .

По словам Куртева, самыми первыми его получают те здания, которые находятся ближе к котельным. Большая часть батарей в городе станут теплыми завтра во второй половине дня. Сам процесс запуска отопления продлится до 5 ноября.

Куртев предупредил, что при пуске отопления в домах, пострадавших в результате вражеских обстрелов, могут возникать аварийные ситуации. Такой прецедент уже случился в двух подъездах одной из изуродованных ракетой многоэтажек.

"Но прошу вас не паниковать. Запорожские коммунальщики - это герои, которые всегда находятся в полной готовности, всегда приходят на помощь и которые никого не оставляют без внимания. Так было и сегодня - на ликвидацию аварийной ситуации ремонтники выехали сразу же, как только получили ответный сигнал", - добавил секретарь горсовета.

Напомним, что в Тернополе назвали дату начала отопительного сезона.

В Черкассах дома будут отключать от электричества из-за экономии на отоплении.

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ЗапорожьеОтопительный сезон