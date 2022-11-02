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В Енергодарі запустили опалення. Його забезпечує ЗАЕС, а не ТЕС

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Енергодар, Середа 02 листопада 2022 13:35
В Енергодарі запустили опалення. Його забезпечує ЗАЕС, а не ТЕС Фото: в Енергодарі запустили опалення (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 2 листопада відновлено теплопостачання в Енергодарі Запорізької області. Місто забезпечено опаленням та гарячою водою по лінії ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину", - йдеться в повідомленні.

Зараз, за даними "Енергоатому", працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі.

"Наразі температура води становить 51 градусів. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів", - додають в прес-службі підприємства.

Для довідки

З травня тепло- та водопостачання Енергодару забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити. Внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС військовими РФ та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена.

Як повідомлялось, найближчими днями в Луцьку та в Івано-Франківську, а в Дніпрі вже 1 листопада розпочався опалювальний сезон.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Кривому Розі (Дніпропетровська область) розпочнеться з 1 листопада.

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Энергодар Опалювальный сезон
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