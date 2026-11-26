Троє правоохоронців загинули на місці удару. Четвертий, керівник підрозділу, отримав тяжкі поранення. Лікарі понад добу боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Загиблі працювали у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Серед жертв російської атаки - підполковник поліції Руслан Сіроух. Йому було 40 років, понад 23 з яких він присвятив правоохоронній службі. Колеги характеризують його як досвідченого професіонала та надійного керівника. У нього залишилися дружина, двоє синів і мати.

Фото: facebook.com/artem.kis.ko

Майор поліції Катерина Рєзнікова загинула у віці 36 років. Вона 19 років працювала у правоохоронних органах, розслідувала складні кримінальні справи та допомагала відновлювати справедливість. У загиблої залишилися семирічна донька, чоловік, батьки та сестра.

Фото: facebook.com/artem.kis.ko

32-річна капітан поліції Оксана Рисей понад 13 років служила українському народові. Вона працювала старшим слідчим в особливо важливих справах та продовжувала навчання в магістратурі. У поліцейської залишилися дев'ятирічний син, батьки та старша сестра.

Четвертим загиблим став капітан поліції Євген Смиков, якому було 38 років. Він присвятив правоохоронній службі 12 років, а у вільний час захоплювався музикою. У нього залишилися 12-річний син, батьки та брат.

У запорізькій поліції наголосили, що російські атаки забирають життя правоохоронців не лише на фронті. За словами колег, тільки за цей місяць вони втратили десятьох побратимів і посестер.

"Сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася, кожен поліцейський працює в умовах ризику, захищаючи, рятуючи, боронячи наш народ, - часом ціною власного життя", - зазначили у поліції.