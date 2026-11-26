Внаслідок російської атаки загинули четверо співробітників слідчого управління поліції Запорізької області. Вони перебували на службі та виконували професійні обов'язки, коли ворог завдав нового удару.

Про це заявив начальник місцевового ГУНП Артем Кисько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Троє правоохоронців загинули на місці удару. Четвертий, керівник підрозділу, отримав тяжкі поранення. Лікарі понад добу боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Загиблі працювали у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Серед жертв російської атаки - підполковник поліції Руслан Сіроух. Йому було 40 років, понад 23 з яких він присвятив правоохоронній службі. Колеги характеризують його як досвідченого професіонала та надійного керівника. У нього залишилися дружина, двоє синів і мати.

Фото: facebook.com/artem.kis.ko

Майор поліції Катерина Рєзнікова загинула у віці 36 років. Вона 19 років працювала у правоохоронних органах, розслідувала складні кримінальні справи та допомагала відновлювати справедливість. У загиблої залишилися семирічна донька, чоловік, батьки та сестра.

Фото: facebook.com/artem.kis.ko

32-річна капітан поліції Оксана Рисей понад 13 років служила українському народові. Вона працювала старшим слідчим в особливо важливих справах та продовжувала навчання в магістратурі. У поліцейської залишилися дев'ятирічний син, батьки та старша сестра.

Четвертим загиблим став капітан поліції Євген Смиков, якому було 38 років. Він присвятив правоохоронній службі 12 років, а у вільний час захоплювався музикою. У нього залишилися 12-річний син, батьки та брат.

У запорізькій поліції наголосили, що російські атаки забирають життя правоохоронців не лише на фронті. За словами колег, тільки за цей місяць вони втратили десятьох побратимів і посестер.

"Сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася, кожен поліцейський працює в умовах ризику, захищаючи, рятуючи, боронячи наш народ, - часом ціною власного життя", - зазначили у поліції.