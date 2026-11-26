В результате российской атаки погибли четверо сотрудников следственного управления полиции Запорожской области. Они находились на службе и выполняли профессиональные обязанности, когда враг нанес новый удар.

Об этом заявил начальник местного ГУНП Артем Кисько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Трое правоохранителей погибли на месте удара. Четвертый, руководитель подразделения, получил тяжелые ранения. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Погибшие работали в отделе расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области.

Среди жертв российской атаки - подполковник полиции Руслан Сироух. Ему было 40 лет, более 23 из которых он посвятил правоохранительной службе. Коллеги характеризуют его как опытного профессионала и надежного руководителя. У него остались жена, двое сыновей и мать.

Майор полиции Екатерина Резникова погибла в возрасте 36 лет. Она 19 лет работала в правоохранительных органах, расследовала сложные уголовные дела и помогала восстанавливать справедливость. У погибшей остались семилетняя дочь, муж, родители и сестра.

32-летняя капитан полиции Оксана Рисей более 13 лет служила украинскому народу. Она работала старшим следователем по особо важным делам и продолжала обучение в магистратуре. У полицейской остались девятилетний сын, родители и старшая сестра.

Четвертым погибшим стал капитан полиции Евгений Смыков, которому было 38 лет. Он посвятил правоохранительной службе 12 лет, а в свободное время увлекался музыкой. У него остались 12-летний сын, родители и брат.

В запорожской полиции отметили, что российские атаки уносят жизни правоохранителей не только на фронте. По словам коллег, только за этот месяц они потеряли десять побратимов и посестер.

"Сегодня граница безопасности между фронтом и тылом фактически стерлась. Каждый полицейский работает в условиях риска, защищая, спасая и оберегая наш народ - порой ценой собственной жизни", - отметили в полиции.