На Запоріжжі росіяни вчать колаборантів, як евакуюватися, - мер Мелітополя

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог робить розсилку в Telegram-каналах, як поводитися під час контрнаступу ЗСУ.
Також учора, 24 березня, в одному з сіл біля Мелітополя росіяни збирали колаборантів - поліцейських, викладачів та співробітників медустанов.
"З ними в деталях проговорювали питання щодо евакуації. Тому сьогодні у колаборантів та окупантів є наростаюча паніка", - додав Федоров.
За його словами, така ситуація впливає і на мирних жителів. Росіяни перевдягаються в цивільний одяг і розповідають українцям про те, що ЗСУ нібито їх вбиватимуть під час деокупації, що, звісно, є неправдою.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вирішили "перенести" столицю Запорізької області до тимчасово окупованого Мелітополя.
Також ми писали, що в Херсонській області окупанти крадуть автомобілі у мирних жителів, щоб вивезти вкрадене.
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